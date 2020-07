Hagia Sophia na 86 jaar weer in gebruik als moskee

Moslims kunnen vanaf vandaag voor het eerst in 86 jaar weer bidden in de Hagia Sophia in Istanbul. De moskee was lange tijd een museum, maar is na een jarenlange rechtszaak weer een moskee geworden.

Gisteravond heeft president Erdogan een bezoek aan het wereldberoemde gebouw gebracht. Hij onthulde daarbij een plaquette waarop in marmer staat gebeiteld dat de Hagia Sophia een moskee is.

Erdogan liet zich samen met zijn vrouw rondleiden door het bijna 1500 jaar oude bouwwerk: