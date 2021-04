Manchester City legt voor vierde keer op rij beslag op Carabao Cup

In het vervolg bleef City kansen missen totdat Aymeric Laporte de late 1-0 binnenkopte. De Fransman kopte op aangeven van Kevin De Bruyne van dichtbij raak.

Na rust liet Tottenham zich meer zien. Giovani Lo Celso dwong doelman Zack Steffen tot een redding en een veelbelovende aanval stierf in schoonheid door geschutter van Pierre Højbjerg.

Bijna achtduizend toeschouwers zagen op Wembley dat City vanaf het begin domineerde, maar de kansen niet benutte. Phil Foden kreeg de grootste mogelijkheid, maar raakte via Toby Alderweireld de paal. Bij een van de schaarse aanvallen van Spurs schoot Alderweireld naast.

De Londense club veroverde in 2008 voor het laatst een grote prijs.

Na afloop waren er bij enkele spelers van Tottenham, waaronder Son Heung-Min, tranen te zien. Tottenham kende een bewogen week met het ontslag van José Mourinho en de 29-jarige Ryan Mason maakte zijn debuut als hoofdtrainer.

Steven Bergwijn viel in de laatste minuut in bij Tottenham. Nathan Ake bleef namens City negentig minuten op de bank.

City blijft in de race voor drie prijzen dit seizoen. De club staat met ruime voorsprong bovenaan in de Premier League en bereikte onlangs de halve finale van de Champions League. In de FA Cup werd de ploeg bij de laatste vier uitgeschakeld door Chelsea.

Met de winst evenaarde City het record van Liverpool, dat ook acht keer de League Cup won.