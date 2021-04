Getergde HGC-doelman laat zich zien, Den Bosch blijft op koers voor play-offs

In de video hieronder legt Caldas uit waarom hij de beslissing voor Blaak en Visser heeft genomen.

Bij HGC waren de ogen vooral gericht op keeper Sam van der Ven. Hij werd onlangs door bondscoach Max Caldas uit de selectie voor het EK en de Olympische Spelen gezet. Iets wat de keeper zelf niet had zien aankomen.

De strijd om het laatste hockeyticket voor de play-offs in de hoofdklasse is nog altijd niet beslist bij de mannen. Den Bosch, dat nu vierde staat, kwam met 1-0 achter tegen Tilburg, maar won toch met duidelijke cijfers: 1-4.

In het eerste kwart kwam HGC op 2-0 bij Rotterdam door doelpunten van de Argentijn Maico Casella. Na rust drong Rotterdam aan en kwam het een aantal keer gevaarlijk in de cirkel bij Van der Ven, maar kostte wat het kost voorkwam de keeper een tegendoelpunt.

Seve van Ass sleepte via een strafcorner genadeloos de 3-0 binnen in de linker kruising. Luuk van Duren bepaalde later de eindstand op 4-0.

Spannende slotronde

Wie het laatste play-off ticket pakt, wordt in de laatste speelronde bepaald. Den Bosch staat met 38 punten op de felbegeerde vierde plek en heeft alles in eigen hand. Pinoké volgt met 36 punten, HGC met 34 punten.