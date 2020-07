Aftellen naar Tokio 2021 met de NOS Olympische podcast

Over precies een jaar beginnen in Tokio, als alles goed gaat, de Olympische Spelen. De NOS telt vanaf vandaag af naar de openingsceremonie met iets nieuws: de NOS Olympische podcast . Een serie van dertig persoonlijke gesprekken met olympische sporters.

De gasten zijn de crème de la crème van de Nederlandse topsport, en in de meeste gevallen ook medaillekandidaat in Tokio. Onder hen is hockeyster Eva de Goede, die onder meer vertelt over haar burn-out na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Met handbalster Estavana Polman gaat het natuurlijk over de wereldtitel, maar ook over het moederschap.

Wielrenster Annemiek van der Vleuten praat over de impact van haar val in Rio, maar ook over de mooie bloemen die ze tegenkwam tijdens haar trainingskamp in Colombia. En wordt judoka Noël van 't End in Tokio de nieuwe Anton Geesink? En surfer Kiran Badloe de nieuwe Dorian van Rijsselberghe?