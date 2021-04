Barcelona dankzij zege op Villarreal naast Real Madrid

Aanstaande donderdag staat het inhaalduel met Granada op het programma. De achterstand op koploper Atlético Madrid, dat later vanavond in actie komt, is twee punten.

In een heerlijke eerste helft verzuimde Frenkie De Jong in twee instanties van dichtbij te scoren. De middenvelder had de bal na een scherpe voorzet van Jordi Alba voor het intikken, maar schoot op doelman Sergio Asenjo.

Goals Barcelona

Aan de andere kant speelde Alba even later een negatieve hoofdrol. Middenvelder Samuel Chukwueze profiteerde van het uitglijden van de linksback en zette zijn ploeg op voorsprong. Een minuut later was het weer gelijk door een prachtige stift van Antoine Griezmann.

Niet veel later was het weer raak voor de Fransman. De spits onderschepte een terugspeelbal van Juan Foyt en luttele seconden erna stond het 1-2.