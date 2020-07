Yankees en Dodgers beginnen goed aan Amerikaanse honkbalcompetitie

Los Angeles Dodgers won thuis met 8-1 van San Francisco Giants. Pitcher Kenley Jansen, die begin juli besmet was geraakt met het coronavirus, kwam niet in actie voor de Dodgers.

De Yankees wonnen met 4-1 van titelverdediger Washington Nationals. Het duel werd door regen en onweer stilgelegd in de zesde inning en na twee uur wachten definitief gestaakt. Bij de Nationals ontbrak sterspeler Juan Soto, die in aanloop naar de eerste wedstrijd positief testte op het coronavirus.

Voorafgaand aan de wedstrijden knielden de meeste honkballers als protest tegen racisme in de Verenigde Staten, terwijl ze gezamenlijk een zwart lint vasthielden.

"We wilden iets samen doen", vertelde Yankees-speler Aaron Judge na afloop. "We hebben zoveel verschillende jongens in het team, die uit verschillende landen komen en verschillende geloven hebben en dat willen we respecteren."

Ingekort seizoen

Door de coronapandemie is het Amerikaanse honkbalseizoen ingekort van 162 naar 60 wedstrijden. Het seizoen zou eigenlijk op 26 maart van start gaan, maar werd door de coronacrisis uitgesteld.

De MLB paste enkele uren voor de eerste bal werd geslagen de reglementen nog aan. Dit seizoen zullen er niet tien maar zestien ploegen in de play-offs gaan uitkomen.