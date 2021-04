Ajax neemt op Arena-dek met fans voorschot op titelfeest: 'Wij zijn kampioen!'

Officieel is de 35ste landstitel nog niet behaald, maar Ajax kan eigenlijk niet meer worden gepasseerd op de ranglijst. Reden voor de selectie om vanaf het parkeerdek van de Johan Cruijff Arena na de 2-0 zege op AZ met honderden toegestroomde fans een voorschot te nemen op het kampioensfeest.

Met Abdelhak Nouri in gedachten, een shirt van hem werd over de reling gehangen, vierden spelers en staf de aanstaande titel. Trainer Erik ten Hag danste mee tussen de spelers.

Oproep Van der Sar

De Ajax-aanhangers gingen naar huis, nadat ze daartoe waren opgeroepen door directeur Edwin van der Sar. "We willen jullie bedanken voor jullie steun, het hele jaar", zei Van der Sar via een megafoon.

"We zijn dolblij dat jullie er vandaag bij waren in het stadion. We gaan uiteraard proberen om volgende week met z'n allen de landstitel definitief binnen te halen. Voor dit moment willen we jullie bedanken dat jullie hier zijn geweest. We gaan er nu allemaal vandoor, de spelers gaan ook naar huis. We willen jullie vragen om rustig weg te gaan."