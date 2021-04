Een kijkje op de zolder van Hotel Des Indes: al 140 jaar een archief

Hotel Des Indes in Den Haag - Dirk Visbach

De Rolling Stones, Winston Churchill, Mata Hari, Michael Jackson, vele hoge staatslieden en diverse koninginnen en koningen waren ooit eens te gast in het Hotel Des Indes. Op 1 mei bestaat het hotel aan het Lange Voorhout in Den Haag 140 jaar. Omroep West kreeg een rondleiding op de zolder van het hotel, een plek waar meer dan honderd jaar geschiedenis ligt opgeslagen. Sinds de opening in 1881 wordt op zolder van alles opgeslagen wat maar met het hotel te maken heeft. Er staan stellingkasten en op de grond staan grote ingelijste foto's tegen de muur. In de kasten liggen oude foto's. Sommige met lijst, andere weer in mapjes of enveloppen of slechts de negatieven. "Hier zie je een negatief van het hotel toen het nog niet de gele kleur had. Vroeger was het wit", vertelt Amber van Duijne van het hotel aan Omroep West. "En op deze foto's zie je koningin Juliana en prins Bernhard tijdens het staatsbezoek van de koning van Thailand. Dit was in 1960."

Amber van Duijne laat zien wat er op de zolder van Hotel Des Indes te vinden is - Omroep West

In de hoek van de zolder liggen drie plakboeken. De boeken hebben een bruin leren kaft en zien er behoorlijk oud uit. "Ze zitten vol met krantenknipsels", zegt Van Duijne. "Het gaat over de Russische ballerina Anna Pavlova. Het lijkt erop dat iemand een groot fan van haar was en deze boeken heeft gemaakt." In 1931 bracht de toen wereldberoemde ballerina een bezoek aan Hotel Des Indes. Maar tijdens haar treinreis naar Nederland liep ze een dubbele longontsteking op. Ze stierf in het hotel. Op de zolder worden ook uniformen bewaard. "Ik weet niet precies de jaartallen. Maar je ziet wel dat het altijd prachtige ontwerpen zijn geweest", vertelt Van Duijn. "Het knalrode uniform heeft nog het meeste weg van de klassieke piccolo. Dit is het enige ontwerp uit onze collectie met het bekende ronde rode hoedje." Nog steeds wordt alle informatie rondom het hotel bewaard. "Het is natuurlijk mooi om bij te houden. Hopelijk dat iemand zich over 100 jaar weer eens afvraagt hoe het hotel er in het verleden uitzag", aldus Van Duijne. Op zolder is van alles te vinden over het hotel: