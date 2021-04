Leipzig verslaat tien man Stuttgart en stelt titelfeest Bayern twee weken uit

RB Leipzig heeft in de Bundesliga een zege op VfB Stuttgart geboekt. De nummer twee stond vijf kwartier lang met een speler meer op het veld en won met 2-0.

Daardoor kan Bayern München, dat zaterdag verrassend verloor bij FSV Mainz (2-1), pas op zaterdag 8 mei zijn 31ste titel in de wacht slepen.

Stuttgart met tien man

Stuttgart moest al snel met tien spelers verder na een onbesuisde tackle van middenvelder Naouirou Ahamada. Voor rust wist Leipzig de overtalsituatie nog niet uit te buiten, maar na de pauze lukte dat al wel snel. Amadou Haidara torende na achttien tellen hoog boven twee Stuttgart-verdedigers uit en kopte van vijftien meter hard raak.

Vervolgens was Gregor Kobel een sta-in-de-weg, maar in de 67ste minuut had de doelman had geen antwoord op een strafschop van Emil Forsberg, die zelf gevloerd was.

Justin Kluivert kwam een kwartier voor tijd in het veld bij Leipzig.