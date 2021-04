ADO Den Haag vrijwel niet meer te redden na verlies tegen Fortuna Sittard

ADO Den Haag lijkt zich definitief te kunnen gaan richten op een verblijf in de Keuken Kampioen Divisie. De hekkensluiter van de eredivisie verloor op eigen veld met 3-0 van Fortuna Sittard.

Omdat FC Emmen eerder op de dag met 3-1 won van Heracles Almelo, is het gat met de promotie-/degradatieplek gegroeid naar acht punten. Met nog vier duels op het programma, kan alleen een wonder ADO nog redden.

Voor rust liet ADO goede dingen zien, maar kreeg Fortuna ook kansen. Zian Flemming kopte via de grond over en Mats Seuntjes schoot via het been van Gianni Zuiverloon net naast.