'Terughoudende' Klaassen over titel Ajax: 'Nu kan het toch niet meer misgaan' - NOS

En dat is op dit moment dik in het voordeel van Ajax: +68 om +35.

Je zou zeggen van niet. Ajax wacht nog thuiswedstrijden tegen FC Emmen en VVV-Venlo en moet op bezoek bij Feyenoord en Vitesse. Als alle vier die duels verloren gaan en achtervolger PSV zijn laatste vier wedstrijden wel wint, komen de Eindhovenaren in punten gelijk en is het doelsaldo doorslaggevend.

"Ik ben altijd een beetje terughoudend met zeggen: we zijn er", aldus Klaassen, met brede lach. "Maar nu kan het toch niet meer misgaan."

Eén puntje, meer heeft Ajax niet nodig om de 35ste landstitel in de clubhistorie te mogen vieren. En zelfs als dat niet lukt, is de schaal vrijwel zeker alsnog voor de Amsterdammers. En dus rekent zelfs Davy Klaassen, goud waard tegen AZ , zich al rijk.

"We waren de hele tweede helft beter", constateerde Klaassen, die beide treffers voor zijn rekening nam. "Eerst hik je tegen die goal aan, daarna zie je toch dat AZ helemaal niks meer kan."

Ajax verspeelde donderdag nog punten tegen FC Utrecht (1-1) en had het tegen AZ in de eerste helft uitermate lastig met de Alkmaarders. Maar na rust werd met goed, overtuigend voetbal een 2-0 zege behaald.

Dus was de stemming in Ajax' kleedkamer uitgelaten, met goedkeuring van Erik ten Hag. "We mogen hier zeker even van genieten", vond de trainer. "We hebben een week voor de volgende wedstrijd en dat gaat een hele mooie worden, daar kunnen we het officieel maken."

Ten Hag had 'genoten' van het spel van zijn ploeg in de tweede 45 minuten. "Daar heb ik met een glimlach naar zitten kijken. Je ziet het als een domino-effect in elkaar vallen", husselde de Ajax-trainer twee spreekwoorden door elkaar.

"In de tweede helft heb ik AZ niet meer gezien. We waren beter aan de bal en vingen Owen Wijndal beter op. Nicolás Tagliafico speelde aanvallender en daar had AZ heel veel problemen mee."

Het resultaat mocht er zijn, met een 2-0 zege die Ajax op de drempel van de 35ste titel brengt. Zondag 2 mei komt FC Emmen naar de Johan Cruijff Arena, een ploeg die goed in vorm is. Klaassen: "Wij zijn ook al best lang ongeslagen, toch?"