Pogacar klopt Alaphilippe en zegeviert in Luik-Bastenaken-Luik

Voor Pogacar is het zijn tweede podiumplaats in Luik-Bastenaken-Luik op rij. Vorig jaar werd de winnaar van de Tour de France derde.

Tadej Pogacar heeft de 106de editie van Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam geschreven. De 22-jarige Sloveen was de sterkste van een kopgroep van vijf. Wereldkampioen Julian Alaphilippe kwam als tweede over de streep. De Fransman David Gaudu completeerde het podium.

Al vroeg in de etappe werd een kopgroep gevormd van zeven man, met onder anderen de Nederlander Mathijs Paasschens. De vluchters kregen een maximale voorsprong van acht minuten.

Philippe Gilbert, die zijn voorjaar in het water zag vallen door fysieke en mentale problemen, liet zich ook even zien. De 38-jarige Belg won Luik-Bastenaken-Luik tien jaar geleden en viel in deze editie aan na de top van de Haute-Levée. Niet veel later viel Gilbert echter stil en liet hij zich terugzakken in het peloton.

Onrustige fase

De aanval van Gilbert leidde een onrustige fase in. Veel renners, onder wie Greg van Avermaet en Sam Oomen, probeerden te demarreren uit het peloton, maar kregen geen ruimte.