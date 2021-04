Zussen Wevers houden ondanks crisis hoofd koel

De op handen zijnde uitspraak van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) over het vermeend grensoverschrijdend gedrag van coach Vincent Wevers hing de afgelopen week als een schaduw boven de Europese titelstrijd turnen in Basel. Het liet onverlet dat zijn oudste dochter Sanne op de slotdag een zilveren medaille veroverde op haar favoriete toestel, balk.

'Geniet nog steeds'

Het mag een klein wonder heten dat de turnende tweeling er al acht maanden in slaagt de trainingen af te werken alsof er momenteel niets gaande is, zo klonk het in Zwitserland. Sanne Wevers (29) kon het slechts beamen. "Zodra we in de zaal staan, sluiten we ons af van de buitenwereld", aldus de olympisch kampioene van Rio 2016. "Het maken van veel plezier staat tijdens de trainingen voorop. Ik geniet nog steeds van het turnen. Iedere dag."

Tweelingzus Lieke, zes minuten jonger dan Sanne, vertelde in Basel juist sterker te zijn geworden door de spanning die momenteel rond Team Wevers hangt. Zo werd twee weken geleden nog duidelijk dat vader Vincent niet welkom is op de Spelen van Tokio. Volgens turnbond KNGU is er behoefte aan rust en moeten onzekerheid en onduidelijkheid buiten de deur worden gehouden.

Lieke Wevers' val van de balk in de finale in Basel stond volkomen los van de affaire, verzekerde ze. "Ik had een oefening in petto die goed was geweest voor brons. Helaas verliep het niet zoals ik had gedacht."

De marsroute richting Tokio wordt onderwijl onveranderd gevolgd. "Hoe moeilijk de situatie ook is, we zijn en blijven flink. We zijn strijdvaardig om onze missie af te ronden."