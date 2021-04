Volleyballers Dynamo rekenen af met Lycurgus en veroveren landstitel

De volleyballers van Dynamo hebben in de derde en beslissende finalewedstrijd tegen Lycurgus de landstitel veroverd. De ploeg uit Apeldoorn was in eigen huis met 3-1 te sterk voor de tegenstander uit Groningen.

Het eerste duel in de best-of-three-serie ging na een spannende vijfsetter nog naar Lycurgus, dat in 2016, 2017 en 2018 kampioen van Nederland was geworden. Zaterdag was Dynamo duidelijk de beste in het tweede duel en dus volgde een beslissingsduel.

Daarin overleefde Dynamo in de eerste set drie setpoints, maar capituleerde de ploeg alsnog door een povere opslag van Freek de Weijer.

Ook in de tweede set werkte het team van coach Redbad Strikwerda drie setpoints weg (dankzij routinier Jeroen Rauwerdink), maar nu sloeg het direct daarna wel toe met een winnend blok.

Eerste titel sinds 2010

In zowel de derde als de vierde set nam Dynamo snel afstand. Op het vijfde matchpoint sloeg Bennie Tuinstra van Lycurgus zijn service in het net en was de eerste landstitel sinds 2010 een feit voor Dynamo.

Bekijk in de carrousel hieronder de samenvattingen van de eerste twee finalewedstrijden tussen Lycurgus en Dynamo: