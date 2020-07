'Fors meer zwartrijders in de bus vanwege coronamaatregelen'

Het aantal zwartrijders in het openbaar vervoer is de afgelopen weken fors toegenomen. Uit steekproeven van branchevereniging OV-NL komt naar voren dat een op de vijf busreizigers niet incheckt. Normaal gesproken is het percentage zwartrijders lager dan 5 procent.

Volgens voorzitter Pedro Peters is het hoge percentage zwartrijders het gevolg van de coronamaatregelen. Hij spreekt van een "zorgelijke ontwikkeling".

Om de kans op besmetting te verkleinen mogen busreizigers niet meer voorin instappen. Buschauffeurs hebben daardoor nauwelijks zicht op het inchecken. Toen het virus toesloeg, stond de handhaving op een laag pitje, maar inmiddels zijn de controle opgeschroefd, zei Peters bij BNR Nieuwsradio. Sinds 1 juni zijn er 7000 boetes in het gehele openbaar vervoer uitgeschreven vanwege het zwartrijden.

Ook keurige mensen

Volgens Peters neemt het zwartrijden in bussen "extreme vormen" aan. "Het zijn ook de keurige dames en heren in mantelpakjes en pakken die denken: hé, ik kan ook weleens proberen om niet in te checken", zegt hij. Het probleem speelt volgens hem landelijk, zowel in het stads- als streekvervoer.

De ov-sector werkt aan spatschermen voor de buschauffeurs, zodat passagiers weer voorin de bus kunnen instappen. "Dat is een heel grote klus, want het gaat om duizenden bussen die aangepast moeten worden", zei Peters in het NOS Radio 1 Journaal. Ook moeten de schermen nog goed gekeurd worden door de Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW) en getest worden door TNO.

Ook wat betreft het dragen van een mondkapje zijn er zorgen bij de ov-koepel. Sinds 1 juni is het verplicht om een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen, maar zo'n 10 procent van de reizigers heeft geen mondkapje of draagt het verkeerd. Zo laten reizigers het masker onder hun kin bungelen. Sinds het dragen van een mondkapje verplicht is gesteld zijn er 450 mensen beboet.