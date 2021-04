Kühner wint Indoor Brabant, Greve op vijfde plaats beste Nederlander

De Duitse springruiter Max Kühner heeft de Grote Prijs van Indoor Brabant gewonnen. Willem Greve werd met de vijfde plaats de beste Nederlander van het veld.

Kühner zette een tijd van 32,52 seconden neer, waarmee hij sneller was dan Marlon Modolo Zanotelli uit Brazilië (32,69) en landgenoot Christian Kukuk uit Duitsland (33,57). Greve bleef foutloos in zijn race, maar was met zijn 34,14 te langzaam voor het podium.

Indoor Brabant, ook wel de Dutch Masters, ging vorig jaar niet door. Het toernooi werd een paar uur voor aanvang alsnog afgelast vanwege de coronapandemie, en ook dit jaar was het kantje boord. De uitbraak van het voor paarden zo dodelijke rhinovirus, in februari in Valencia, zorgde ervoor dat het evenement, op de rol voor half maart, werd verplaatst naar eind april.

In de Brabanthallen in Den Bosch heerste zodoende vooral blijdschap dat er eindelijk weer gesprongen kon worden.

