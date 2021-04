Ajax kan landstitel dankzij 'Mister 1-0' Klaassen niet meer ontgaan

Officieel is het nog niet, maar Ajax kan de puntjes op de i gaan zetten in de voorbereiding op het titelfeest. De Amsterdammers wonnen zondag met 2-0 van AZ, waardoor het landskampioenschap de ploeg alleen in - een vergezochte - theorie nog kan ontgaan.

Ajax heeft nog één punt nodig uit de laatste vier competitiewedstrijden. En zelfs als dat niet lukt, kan achtervolger PSV alleen nog kampioen worden als de Eindhovenaren een fors verschil in doelsaldo goedmaken: +68 om +35.

7.500 fans

Dat er weer fans op de tribunes zaten, in de Johan Cruijff Arena was plaats voor 7.500 gelukkigen, kon niemand ontgaan. Hun aanwezigheid, gezang, gejuich en gefluit zorgde voor de sfeer die toppers onderscheidt van andere wedstrijden.

Maar hoewel de harten van de aanwezige supporters vooral voor Ajax klopten en AZ het dus met wat meer negatieve energie moest doen, lukte het de thuisploeg voor rust niet om het Alkmaarse bezoek te overbluffen.