ATP en WTA annuleren Chinese toernooien, ook streep door Diamond League

Alle tennistoernooien die dit jaar stonden gepland in China worden geannuleerd. Dat hebben tennisbonden ATP (mannen) en WTA (vrouwen) bekendgemaakt nadat China een verbod alle internationale sportevenementen had uitgevaardigd vanwege het coronavirus. Ook door de Diamond League in Shanghai is een streep gezet.

Alleen proefevenementen voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking mogen nog wel doorgaan. De ATP en WTA hadden gehoopt op een vrijstelling voor hun tennistoernooien. "We zijn zeer teleurgesteld dat onze evenementen van wereldklasse in China dit jaar niet zullen plaatsvinden", aldus Steve Simon, directeur van de WTA.

Voor de laatste maanden van 2020 had de WTA nog zeven toernooien op de kalender staan in China, waaronder de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters van de wereld. De ATP moet vier toernooien in China schrappen.