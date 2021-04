De Leeuw schiet FC Emmen naar zestiende plek met hattrick tegen Heracles

De eerste kans van de wedstrijd was voor Heraclied Noah Fadiga, maar hij stuitte op doelman Michael Verrips. Vervolgens kreeg Emmen, al zeven duels op rij ongeslagen, grip op het duel en dat resulteerde in mogelijkheden.

In de strijd om handhaving heeft FC Emmen wederom belangrijke punten gepakt. Michael de Leeuw gaf Heracles Almelo met drie goals de genadeklap: 3-1. Emmen, dat voor het eerst drie keer op rij zegevierde in de eredivisie, passeerde VVV-Venlo op de ranglijst en staat nu zestiende.

Vlak voor het verstrijken van de eerste helft kreeg Emmen nog een hoekschop, waarbij paal en lat een treffer in de weg stonden. Bij beide pogingen was Jari Vlak betrokken. Beide keren beroerde ook een Heraclied (Marco Rente en Mats Knoester) als laatste de bal.

De verdiende 1-0 kwam er na rust alsnog. Na bijna een uur spelen benutte Michael de Leeuw een penalty, nadat hij in de zestien was vastgehouden door Fadiga. De 1.200 aanwezige fans gingen logischerwijs uit hun dak.

Lange tijd leek Emmen op winst af te stevenen, maar in de slotfase ging het toch bijna mis. Nadat Rai Vloet een goede kans over het doel van Verrips had geschoten, ging de bal vijf minuutjes later op de stip.

Bekijk hieronder de reactie van hattrickheld Michael de Leeuw: