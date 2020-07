Australische stam strijdt tegen Chinese mijn: 'Vechten tot we niet meer kunnen'

Maar Talbott laat niet zo gemakkelijk over zich heenlopen. Ze spande een rechtszaak aan tegen de minister en is in afwachting van het vonnis van de rechter. "Vindt de minister de cultuur van witte Australiërs belangrijker dan die van de oorspronkelijke bewoners?", vraagt Talbott zich af.

Een Australische Aboriginalstam vecht de komst van een Chinese mijn aan in de deelstaat New South Wales. Dolly Talbott is een afstammeling van de Gomeroi-stam en zal tegen de bouw van de mijn op het land van haar voorouders strijden tot ze erbij neervalt. "Het mag niet zo zijn dat degene met de grootste zak geld z'n zin krijgt", zegt ze. "Wij vechten voor het land van onze voorouders. We vechten tot we niet meer kunnen."

Talbott staat met een groepje Gomeroi in de winterzon op de Liverpool Plains in de Australische 'outback'. Een ijzeren hek ontzegt hen toegang tot het land dat tienduizenden jaren lang in handen was van haar voorouders. "Het slaat nergens op dat wij hier niet mogen zijn", zegt ze.

Ze legt uit dat haar voorouders zijn begraven in dit gebied. "Daarnaast verliezen we rotsformaties die een belangrijk punt in onze geschiedenis markeren vanwege de oorlogen die hier hebben plaatsgevonden."

Diepe verbinding

En dan is er nog de band die de stam voelt met de natuur. Dat gevoel is moeilijk te begrijpen voor niet-Aboriginals, vertelt Talbott. "Wij voelen een diepe verbinding met de wind, geuren en de aarde. Die verbinding laat zich misschien het best omschrijven als het gevoel van thuiskomen. Als je na een lange reis weer lekker in je eigen bed ligt. Zo voelen wij ons hier, buiten op de Liverpool Plains. Dit is waar onze wortels liggen, dit is onze geschiedenis."

De werkloosheid in het gebied is sinds het begin van de pandemie tot elf procent gestegen, en die stijging is nog bezig. Er zijn zo'n veertig mijnen in de Australische deelstaat New South Wales en veel burgers beschouwen de mijnindustrie als een belangrijke banenmotor.