Politie staat voor raadsel: waar blijft het drugsafval?

De politie staat voor een raadsel: vorig jaar werden er weer meer drugslaboratoria ontmanteld dan het jaar ervoor, maar er werd minder gedumpt drugsafval aangetroffen dan verwacht. Grote vraag: waar blijft dat afval?

De beelden van lekkende vaten en jerrycans gedumpt in een bos, sloot of langs de weg, zijn bekend. Producenten van synthetische drugs als xtc en chrystal meth lozen het chemisch afval met alle gemak in de natuur. Twee jaar geleden kwam dat nog bijna 300 keer voor, vorig jaar was dat aantal met ruim 100 dumpingen gedaald. Terwijl het aantal aangetroffen druglabs met een kwart steeg.

Slimmere manier

Eén van de verklaringen is volgens Max Daniel, portefeuillehouder Drugs van de Nationale Politie, dat de politie vaker meldingen krijgt als er busjes rondrijden in een natuurgebied. "Je kan dat met goed fatsoen niet meer doen, want dan loop je het risico dat wandelaars - en daar zijn er nu heel veel van - bellen en zeggen: zou dit mogelijk een dumping kunnen zijn?"

Daniel heeft niet de indruk dat er minder drugs geproduceerd wordt in Nederland. "Wij zien namelijk bij alle labs die wij aantreffen, en dat zijn er steeds meer, dat ze professioneler worden met snellere procedures en grotere ketels waar grotere hoeveelheden drugs gemaakt worden." Het kan niet anders dan dat criminelen op een slimmere manier van hun afval af komen", stelt hij.

Een voorbeeld van zo'n slimme manier is de 'drugsput' die afgelopen maart in de Brabantse bossen bij Bergen op Zoom werd gevonden door boswachter Erik de Jonge. Hij trof een afgedekte put aan op een heuvel van zandgrond waar naar alle waarschijnlijkheid jarenlang drugsafval is geloosd. "Dit hebben we nog nooit gezien, volgens mij is het nog nooit in Nederland gevonden. Maar we waren er al wel een tijdje bang voor dat we dit zouden gaan vinden."

Liever had boswachter Erik de Jonge gezien dat het afval 'gewoon' in jerrycans was gedumpt. "Die vallen op, dan ben je er vaak nog op tijd bij. Deze put is een ramp." Hij vermoedt dat de sanering van de grond in de tonnen euro's kan lopen.