Degradatie in zicht voor Laren na verlies, concurrent Kampong wint wel

In de voorlaatste speelronde van de hoofdklasse hockey bij de vrouwen is de strijd onderin nog altijd niet beslist. Laren verloor met 1-0 van SCHC waardoor degradatie onvermijdelijk lijkt.

Een doelpunt van SCHC-speelster Ginella Zerbo in het eerste kwart deed Laren uiteindelijk de das om. Het lukte de ploeg niet om de aansluitingstreffer te maken, ook al werd in het laatste kwart nog alles op alles gezet. Hoewel er geen publiek aanwezig mocht zijn, was de steun voor de club zichtbaar door alle spandoeken langs het veld.

Na het laatste fluitsignaal was de teleurstelling van de gezichten af te lezen. Helemaal omdat directe concurrent Kampong wel wist te winnen. In Bloemendaal won de club uit Utrecht met 3-0 en daarmee heeft Kampong zich weten te verzekeren van nog een jaar hoofdklasse.

Nieuwe koploper

De definitieve beslissing valt dus in de allerlaatste speelronde, volgende week zondag. Zowel Laren als HGC kan nog degraderen, maar Laren heeft de slechtste papieren. Alleen een overwinning op koploper Den Bosch kan de club nog van degradatie afhouden. Bovendien is de club dan ook nog afhankelijk van het resultaat van concurrent HGC dat op bezoek gaat bij Oranje-Rood.

HGC kreeg zondagmiddag op haar beurt klop van Den Bosch. Het werd 1-7 en Den Bosch nam zodoende de koppositie over van Amsterdam. Frédérique Matla had met een hattrick een flink aandeel in de Bossche zege.