Wekdienst 24/7: Uitspraak rechter in zaak Viruswaanzin • Hagia Sophia weer moskee

Goedemorgen! Vandaag hoort actiegroep Viruswaanzin of de rechter meegaat in hun eis dat alle coronamaatregelen worden beëindigd. En in het Meander Medische Centrum in Amersfoort geldt vanaf vandaag een mondkapjesplicht voor alle bezoekers van 13 en ouder.

De dag begint bewolkt met soms wat regen. Vanmiddag vanuit het westen volgen opklaringen, het wordt een graad of 20. Morgen vooral in het oosten en zuiden geregeld zon, in het westen wat regen.