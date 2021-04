PSV-vrouwen wederom te sterk voor Ajax, nu in kampioenspoule

Vrouwen PSV delen tik uit aan Ajax in kampioenspoule Eredivisie Vrouwen - NOS

De PSV-vrouwen zijn de kampioenspoule in de Pure Energie Eredivisie uitstekend begonnen. Ajax werd met 3-1 verslagen, mede door twee treffers van Joëlle Smits.

De 21-jarige spits, komend seizoen te bewonderen in het shirt van het Duitse Wolfsburg, nam in de eerste helft de 2-0 en de 3-0 voor haar rekening.

Eerst schoot Smits raak uit een strafschop, nadat ze was gevloerd door een op het oog zuivere tackle van Kay-lee de Sanders. Een minuut later strafte Smits balverlies aan Ajax-zijde af. Naomi Pattiwael had eerder de score geopend na beroerd uitverdedigen van de Amsterdammers.

Bekijk hieronder de reacties van PSV-spits Smits en Ajax-trainer Danny Schenkel: