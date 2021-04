Engelse voetbalclubs 'boycotten' sociale media om online racisme tegen te gaan

Alle Engelse voetbalclubs gaan het komende voetbalweekeinde sociale media 'boycotten' in de strijd tegen online haat en racisme. Dat hebben de organisaties die samen het Engelse voetbal runnen bekendgemaakt.

Clubs in de Premier League, English Football League, Women's Super League en Women's Championship zullen vier dagen lang geen berichten plaatsen op Facebook, Twitter en Instagram als statement tegen het racisme waar veel spelers mee te maken krijgen. De boycot gaat komende vrijdag in en is georganiseerd in samenspraak met voetbalbond FA en een organisatie die zich inzet tegen racisme in het voetbal.

"Racisme in welke vorm dan ook is onacceptabel en we kunnen niet toestaan dat spelers en clubs hiermee te maken blijven krijgen op social media", zegt Richard Masters, de algemeen directeur van de Premier League. Komend weekend staat onder meer het topduel tussen Manchester United en Liverpool op het programma.

Met de boycot willen de clubs en spelers de grote socialemediabedrijven oproepen meer te doen tegen online haat. "We willen aanzienlijke verbetering zien op het gebied van hun beleid en procedures ten aanzien van discriminatoir geweld", aldus Masters.