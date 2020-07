China dwingt VS consulaat in Chengdu te sluiten, Pompeo haalt uit naar Peking

Het Amerikaanse consulaat in Chengdu moet op last van de Chinese regering dicht. Het bevel is een reactie op de gedwongen sluiting van het Chinese consulaat in de Amerikaanse stad Houston, afgelopen woensdag. Dat was volgens Washington nodig om Amerikaanse bedrijven te beschermen tegen spionage en hacks door China.

China reageerde woedend op het besluit en noemde het een politieke provocatie. Peking dreigde al met tegenmaatregelen en riep de VS op de sluiting terug te draaien. Het sluiten van een Amerikaans consulaat als tegenreactie werd al geopperd.

In een online statement schrijft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken dat de oplopende spanningen aan de Amerikanen te wijten zijn. "De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de VS", aldus Peking.

Relatie bekoeld

De Verenigde Staten hebben een ambassade in de Chinese hoofdstad en vijf consulaten verspreid over het land en één in Hongkong. Het consulaat in Chengdu bedient het westelijke binnenland van China, waaronder de regio Tibet.

De relatie tussen China en de Verenigde Staten is de laatste jaren ernstig bekoeld. President Trump verwijt China laks te hebben opgetreden tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook hebben de twee landen grote handelsgeschillen. Vorige week werd duidelijk dat de VS overweegt een reisverbod in te stellen voor leden van de Chinese Communistische Partij en hun families.

'Niet buigen'

De Amerikaanse minister Pompeo van Buitenlandse Zaken heeft in een lezing hard uitgehaald naar Peking. "Als we nu buigen, zullen onze kleinkinderen overgeleverd zijn aan de Communistische Partij", oreerde Pompeo. "Hen beschermen is de missie van deze tijd."

China lijkt niet onder de indruk van de speech. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vergelijkt de toespraak in een tweet met "een mier die een boom in beweging probeert te krijgen".

Volgens correspondent Sjoerd den Daas kiest de VS veel meer voor de confrontatie met China dan Europa, dat dialoog voorstaat. "De EU zegt in allerlei statements zich zorgen te maken, maar dat levert volgens Pompeo niets op", zei Den Daas in het NOS Radio 1 Journaal. "De VS vindt dat China niet beoordeeld moet worden op hun woorden, maar op hun daden."