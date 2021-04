Vollering wint jubileumeditie Luik-Bastenaken-Luik, voor Van Vleuten

Vollering sprint uit wiel van Van der Breggen naar zege in Luik-Bastenaken-Luik - NOS

Demi Vollering heeft de vijfde editie van Luik-Bastenaken-Luik op haar naam geschreven. De Nederlandse was in de sprint de sterkste van een elitegroepje van vijf. Annemiek van Vleuten werd tweede, de Italiaanse Elisa Longo Borghini pakte de derde plek. "Dit is een droom die uitkomt", reageerde de 24-jarige renster van SD-Worx na afloop. De jubileumeditie kende dit jaar een langer en zwaarder parcours dan de voorgaande jaren. Lizzie Deignan, de winnares van vorig jaar, kon haar titel niet verdedigen. Zij meldde zich vanwege ziekte af voor de voorjaarsklassieker. In 2019 zegevierde Annemiek van Vleuten, in 2017 en 2018 was Anna van der Breggen de sterkste. 'Droom die uitkomt' Door de zege van Vollering kent het wielermonument nu voor de vierde keer in vijf edities een Nederlandse winnares. Vollering: "Twee jaar geleden werd ik, in mijn eerste jaar als prof, derde. Dat ik nu eerste ben, is echt een droom die uitkomt", herhaalde ze nog maar eens, met tranen van geluk.

Ashleigh Moolman-Pasio, Lucinda Brand en Cecilie Ludwig Uttrup in de kopgroep in Luik-Bastenaken-Luik. - NOS

Met een temperatuur van net boven het vriespunt vertrokken de vrouwen zondagmorgen vroeg vanuit Bastenaken. Over een parcours van 141 kilometer reed het peloton voor het eerst dezelfde finale als de mannen later op de dag. De rensters kregen op weg naar Luik zeven hellingen voor de kiezen en halverwege de race werd het tempo flink opgeschroefd. Op de tweede klim van de dag werden Claire Faber en Silvia Zanardi, die er tussenuit waren geslopen, ingelopen. De Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black, ploeggenote van Anna van der Breggen en Demi Vollering, reageerde daarop door in de aanval te gaan. Het lukte haar echter niet om een voorsprong op te bouwen, een andere ploeggenoot van SD-Worx deed dat even later wel. Kop van drie Op de bekendste klim van de koers, de Côte de la Redoute, zo'n 35 kilometer voor de finish viel de Deense Cecili Ludwig Uttrup (FDJ) aan en vormde een groepje met de ontsnapte Ashleigh Moolman (SD-Worx). Trek-renster Lucinda Brand kon op de top van de klim ook nog aansluiten. Achter de koplopers ontstond een groepje met alle grote favorieten. Marianne Vos, Van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Vollering fietsten rustig achter de drie aan.

