Publiek is de grote winnaar op eredivisiezondag • Ajax bijna kampioen

Ineens staat FC Utrecht op voorsprong in Twente. Kerk schiet de 2-1 binnen!

De wedstrijd is in een oogwenk helemaal omgedraaid. FC Twente had een sterke eerste helft achter de rug, maar daar is nu niets meer van over. Terwijl Twente een zege best kan gebruiken: de ploeg van Ron Jans heeft al zeven wedstrijden op rij niet gewonnen. En in de laatste veertien duels was er sowieso maar één zege.

FC Twente-FC Utrecht 1-2