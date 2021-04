Feyenoord en FC Twente beginnen vol energie voor eigen publiek

Daar was weer een beste kans voor AZ. Een schot van Wijndal wordt gekeerd door Stekelenburg, in de rebound komt de bal via Boadu bij Koopmeiners, die rakelings naast schiet.

De Alkmaarders zitten in een goede fase, want even later moet Stekelenburg opnieuw gestrekt na een schot van Stengs. En wéér even later prikt Boadu de bal net naast op aangeven van Wijndal.

Ajax-AZ 0-0