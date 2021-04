Aantrekkelijke openingsfase bij FC Emmen-Heracles

Of het door het publiek komt of niet: het is tot nu toe een bijzonder attractieve wedstrijd in Emmen. Heracles probeert de thuisploeg vast te zetten, maar dat lukt maar mondjesmaat en Emmen komt er geregeld gevaarlijk uit.

We zagen namens Heracles opnieuw een kans van Fadiga en Emmen was gevaarlijk via een kopbal van Araujo.

FC Emmen-Heracles 0-0