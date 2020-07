Ontembare Ibrahimovic laat Milanisti weer met trots het rood-zwart dragen

Zlatan Ibrahimovic tijdens AC Milan-Parma (3-1) - Getty Images

AC Milan is sinds de hervatting van de Serie A aan een indrukwekkende opmars bezig. De reden? De flair en klasse van Zlatan Ibrahimovic. Dankzij de Zweedse superspits dragen vele Milanisti sinds enige tijd weer met trots het rood-zwarte shirt. Zeven zeges en twee keer een gelijkspel. Het zijn pico bello resultaten voor Milan sinds de hervatting van de Serie A in juni. Alleen Atalanta, dat tweede staat, kan vergelijkbare cijfers overleggen. De twee ploegen treffen elkaar vrijdagavond om 21.45 uur. Saillant detail: als Milan wint, bezorgt het Juventus de landstitel. Van origine zijn Juventus (35 landstitels) en AC Milan (18 titels) de twee grootmachten van het Italiaanse voetbal. Alleen Milans stadgenoot Internazionale (ook 18 titels) mag zich tot dezelfde categorie rekenen.

Een zege van Milan op Atalanta is zeker denkbaar. Na de winterstop is de club opgeklommen van de twaalfde naar de zesde plaats in de Serie A en strijdt nu met AS Roma om directe plaatsing voor de Europa League (de vijfde plaats). Napoli kan ook nog vijfde worden maar die club is al zeker van de Europa League na het winnen van de Italiaanse beker. Toch zou directe plaatsing voor de Europa League voor Ibrahimovic een troostprijs zijn. "Zlatan is geen Europa League-speler en Milan is geen Europa League-club", zei de Zweed onlangs op kenmerkende wijze in een interview met La Gazzetta dello Sport.

Het is geen toeval dat Milan de weg omhoog heeft gevonden sinds Ibrahimovic is teruggekeerd in San Siro. De 38-jarige Zweedse voetballer scoorde zeven keer en gaf vier assists. Ibrahimovic, die van 2010 tot en met 2012 ook al voor AC Milan speelde, stond dit jaar van zijn vijftien duels in de Serie A dertien keer in de basis en twee keer was hij invaller. Negen van de dertien competitiewedstrijden waarin hij aan de aftrap stond, werden door AC Milan gewonnen, inclusief de 4-2 thuiszege op koploper Juventus.

Ante Rebic (links) en Hakan Calhanoglu - EPA

Zijn aanwezigheid lijkt ook een positieve invloed te hebben op Ante Rebic en Hakan Calhanoglu. De Kroaat en de Turk speelden een anonieme eerste seizoenshelft, maar zijn in 2020 helemaal opgebloeid en hebben met Ibrahimovic een belangrijk aandeel in de prestaties van Milan.

Ook in de bestuurskamer van Milan lijkt de aanwezigheid van Ibrahimovic voelbaar. Zo speelde hij een opvallende rol in de zoektocht naar een trainer voor volgend seizoen. Lange tijd was de verwachting dat Ralf Rangnick de nieuwe trainer zou worden van AC Milan. De Duitse coach en het management van Milan zouden al met elkaar hebben gesproken. Wie is Rangnick? En toen mengde Ibrahimovic zich plotsklaps in de discussie. "Wie is Rangnick? Ik weet niet wie Rangnick is", sprak Ibrahimovic tijdens een interview. Toeval of niet, het idee om Rangnick aan te stellen werd prompt van tafel geveegd en met trainer Stefano Pioli werd een contractverlenging tot en met juni 2022 overeengekomen.

Milan-coach Stefano Pioli en Zlatan Ibrahimovic - Getty Images

De Zweed, die in oktober 39 jaar wordt, twijfelt nog over zijn toekomst bij de club. "Ik heb nog drie duels te gaan bij Milan, maar niemand heeft me nog iets verteld. Dat had ik ook niet verwacht." "Ik heb nog geen idee of er na Milan een andere club gaat komen, ik heb nog niets beslist. Ik weet wel dat ik nog veel te veel passie heb voor hetgeen ik doe."

Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic tijdens Milan-Juventus (4-2) - AFP

En de passie van Ibrahimovic bleek ook wel tijdens de 5-1 zege van Milan op Bologna, toen hij tot zijn ongenoegen na 62 minuten naar de kant werd gehaald door trainer Pioli. Het gezicht van Ibrahimovic stond bij de wissel op onweer en ook verbaal maakte hij zijn ongenoegen kenbaar aan de coach. Pioli zei na afloop wijselijk dat hij de woorden niet had kunnen verstaan. Een ding is duidelijk: Zlatan Ibrahimovic is nog niet klaar met zijn voetbalcarrière.