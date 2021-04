AZ hongerig: 'Jongens kijken ernaar uit, willen héél graag van Ajax winnen'

"Zeg nooit nooit", reageert AZ-trainer Pascal Jansen op de suggestie dat de titelrace in de eredivisie misschien nog wel een spannende apotheose kan beleven. Een blik op het programma van de komende weken leert immers dat koploper Ajax nog op bezoek moet bij Feyenoord en Vitesse. Dus als AZ vanmiddag in de Johan Cruijff Arena met de volle buit aan de haal gaat...

Dagdromen is Jansen echter vreemd. "Ajax is natuurlijk wel de ploeg die het meest is uitgelopen", wijst hij op het gapende gat van twaalf punten tussen de Amsterdammers en de achtervolgers AZ en PSV waarmee speelronde 30 werd ingegaan. "Wij focussen ons op de komende wedstrijd en wat er daarna komt, gaan we zien."

De gedachten gaan in Alkmaar onwillekeurig terug naar het begin van de competitie. AZ reeg de remises aaneen in die fase: vijf op rij. Tegen clubs die nu allemaal in het rechterrijtje vertoeven, zoals nummer zestien VVV-Venlo en hekkensluiter ADO Den Haag. En in veel gevallen werden de dure punten pas in de laatste minuten verspeeld. Om over de 4-4 bij Sparta na een 0-4 voorsprong bij rust en een gemiste penalty nog maar te zwijgen.

Vinger op zere plek

"Helaas blijft dat ons achtervolgen", aldus de coach van AZ, dat vorig seizoen nog zo knap gelijke tred had weten te houden met de rivaal uit Amsterdam. En toen de competitie door de coronacrisis voortijdig afgebroken moest worden, alleen door een minder doelsaldo op de tweede plaats eindigde.

De vinger is dan ook makkelijk op de zere plek te leggen als het verschil tussen vorig en dit seizoen ter sprake komt. "Ajax is dit jaar erg stabiel in de eredivisie. En wij waren dat iets minder in de eerste fase van de competitie."