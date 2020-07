Moeder vindt zoon terug door tijdschriftfoto

Sieg Maandag na de bevrijding van Bergen-Belsen - Getty Images

Hij had haar zo gemist in het kamp. En terug in Nederland was ze er ook niet. Maar nu kan Sieg Maandag zijn moeder Keetje weer in de armen sluiten, samen met zijn zusje Henneke. Dat de drie elkaar weer hebben gevonden heeft alles te maken met een inmiddels beroemde foto van Sieg. Het is een foto die veel Amerikanen schokte. Een jongetje dat langs lijken loopt in Bergen-Belsen, zijn blik afgewend. Dat jongetje was de 7-jarige Sieg Maandag uit Amsterdam. De foto werd kort na de bevrijding van het concentratiekamp genomen. De Brit George Rodger maakte een fotoreportage van het onvoorstelbare leed dat hij daar zag. Foto's van stapels lijken, van gevangenen zo zwak dat ze amper beseften dat ze vrij waren en van dat jongetje dat langs de vele lijken liep. Rodger wist niet wie het jongetje was. Hij heeft niet hem gepraat. Hij was gegrepen door het beeld van een jongetje dat schijnbaar onverschillig langs de lijken loopt.

Life Magazine mei 1945 - publiek domein

Sieg was toen al bijna een jaar in Bergen-Belsen. De dood, de honger en het lijden hoorden bij zijn jonge leven. Het is zijn leven. Hij was nog maar vijf jaar toen hij samen met zijn Joodse ouders en zus gedeporteerd werd naar Westerbork en later naar Bergen-Belsen in Duitsland. Zijn vader werd op 4 december 1944 overgeplaatst naar concentratiekamp Sachsenhausen. Hij heeft de oorlog niet overleefd. Een dag later werd zijn moeder gedeporteerd naar Neuengamme. Sieg en zijn zusje bleven alleen achter. In april werden ze bevrijd door Britse soldaten. Kort daarna werd ook moeder Maandag bevrijd. Via Zweden kwam ze terug in Amsterdam. Ze ging direct op zoek naar haar kinderen. Maar niemand wist iets. Volgens het Rode Kruis waren Sieg en Henneke dood.

Post uit New York Op zoek naar meer informatie ging ze naar de Diamantbeurs, waar haar man had gewerkt. Ook daar had niemand iets van haar kinderen gehoord. Vlak voordat ze vertrok, zag ze hun oude postbus. Die opende ze en daar vielen een aantal exemplaren van Life uit, opgestuurd door een oom uit New York. De foto's van de bevrijding van Bergen-Belsen waren begin mei gepubliceerd in het bekende Amerikaanse fotomagazine. In New York had de oom van Sieg zijn neefje herkend. Hij kocht een paar exemplaren en stuurde die op goed geluk naar Amsterdam. Naar zijn familie van wie hij al zolang niet meer had gehoord. Ook Keetje herkende haar zoon onmiddellijk. Hij leeft! Ze ging met het bewijs terug naar het Rode Kruis. Daar bleek dat er een fout was gemaakt. Sieg ligt in het ziekenhuis tegenover de Diamantbeurs, Henneke is bij een tante ondergebracht. Eindelijk kon ze haar kinderen weer in haar armen sluiten. En hadden de kinderen hun moeder terug.