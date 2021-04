Van der Breggen, Vollering en Van Vleuten gaan strijden om de winst in Luik

Het is even stilte voor de storm voor de vrouwen aan de Côte de la Redoute beginnen. Daarop zal de Amerikaanse Ruth Winder, winnares van de Brabantse Pijl en woensdag nog koploper tot aan de voet van de Muur van Hoei in de Waalse Pijl, in ieder geval geen potten kunnen breken.

Zij is namelijk niet van start gegaan, omdat ze in contact is geweest met iemand die positief is getest op Covid-19.

En bij de mannen hebben we ook een late afvaller voor de start: het jonge talent Andreas Leknessund van DSM is ziek.