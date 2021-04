Paasschens en (mede-)recordhouder in kopgroep LBL • Finale nadert bij vrouwen

Eerst zou hij niet rijden, toen toch wel, maar uiteindelijk is Tom Pidcock niet van start gegaan in Luik. De Britse wielrenner kwam afgelopen woensdag in de Waalse Pijl ten val. En hoewel hij de finish nog als zesde bereikte, houdt de schade die hij onderweg opliep hem aan de kant.

Pidcock gaat zich nu voorbereiden op zijn eerste mountainbikewedstrijd van het seizoen in Zwitserland. Want net als Mathieu van der Poel wil hij in Tokio hoge ogen gooien in die discipline.

Eddie Dunbar is zijn vervanger bij Ineos, dat met Richard Carapaz, Adam Yates en Michal Kwiatkowski nog altijd voldoende vuurkracht in de ploeg heeft.