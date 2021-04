Jarige Valverde start in LBL met leeftijd op de rug • Vrouwen onderweg in jubileumeditie

Woensdag kroonde Anna van der Breggen zich met haar zevende zege op rij in de Waalse Pijl andermaal tot koningin van de Muur van Hoei. Zeven keer winnen in Luik gaat niet gebeuren, maar in haar laatste jaar wil Van der Breggen vast nog wel een derde zege aan haar palmares tot te voegen.

Dat de vrouwen vandaag voor het eerst ook de Col du Rosier, de Côte des Forges en de Côte des Desnié (een klim die überhaupt voor het eerst figureert in deze klassieker) ziet ze wel zitten.