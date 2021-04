Favorieten maken zich op voor finale van LBL • Droom komt uit voor Vollering

Met tranen over haar wangen en een brekende stem mocht Demi Vollering voor het eerst reageren als winnares van een van de wielermonumenten. "Deze race is zo bijzonder voor mij. Twee jaar geleden was ik bij mijn eerste keer al derde en nu win ik. Dit is ongelooflijk!"

Achter Vollering kwam Anna van der Breggen ook juichend over de finish. "Zij was zo belangrijk. Het is beter om niet tegen Vos te hoeven sprinten en dus moesten we haar lossen op de heuvels. Daarna heeft Anna een lead-out gedaan van tien kilometer ofzo. Dit is een droom die uitkomt."