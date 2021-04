Mollema's hoop op Luik-Bastenaken-Luik is nog niet vervlogen

Dat Bauke Mollema klassiekers kan winnen, weten we. In 2016 won hij de Clásica San Sebastián en in 2019 de Ronde van Lombardije. Zijn beste klassering in de Ardense klassieker Luik-Bastenaken-Luik dateert van negen jaar geleden. Zesde werd hij toen. Dat kan beter, dacht Mollema destijds al.

Na een de 47ste plaats bij zijn LBL-debuut tien jaar geleden reed een 25-jarige Mollema, uitkomend voor Rabobank, in zijn tweede Luik-Bastenaken-Luik in 2012 de hele dag attent mee van voren. Maxim Iglinski won voor Vincenzo Nibali en Mollema sprintte in de achtervolgende groep naar de zesde plaats.

"Nu al redelijk dichtbij en ik hoop hier zeker de komende jaren terug te komen voor een podiumplek", zei Mollema toen. Die hoop werd nadien geen werkelijkheid. Eem jaar later werd hij 77ste, in 2014 15de, in 2015 35ste, in 2016 9de in de door Wout Poels gewonnen editie en in 2018 in zijn laatste LBL 25ste.