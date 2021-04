Wekdienst 25/4: Luik-Bastenaken-Luik • And the Oscar goes to...

De dag start met wolkenvelden in het noorden en veel ruimte voor de zon in het zuiden. Vanmiddag wisselen overal wolkenvelden en zon elkaar af. Bij een meest matige noordenwind wordt het maximaal 11 tot 13 graden.

De Amerikaanse ambassadeur in Turkije wordt ontboden door het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de erkenning van de Armeense genocide door president Biden. Turkije ontkent dat in 1915 genocide is gepleegd en spreekt zelf van "de Armeense kwestie".

Ander nieuws uit de nacht:

Twee doden bij brand in appartementencomplex Delden: het gaat om de bewoners van de woning waar de brand uitbrak. Zo'n veertig anderen zijn door de brandweer in veiligheid gebracht, soms met hoogwerkers. Het pand is zwaar beschadigd.

Opnieuw onlusten in Jeruzalem tussen Israëlische politie en Palestijnen: ook op de Westelijke Jordaanoever, in Nablus en in de buurt van Ramallah, was het onrustig. Sinds het begin van de ramadan op 13 april is het al onrustig in Jeruzalem. Palestijnen zijn kwaad dat er veel minder mensen mogen bidden op de Tempelberg.

Zeker 27 doden bij brand in ziekenhuis Bagdad met veel coronapatiënten: persbureau Reuters meldt dat op basis van bronnen in het ziekenhuis. De cijfers zijn niet bevestigd door de autoriteiten. De brand zou zijn ontstaan na een ontploffing van een zuurstoftank.

En dan nog even dit:

Overmorgen is het Koningsdag. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag met zijn gezin in Eindhoven, waar een coronaproof-programma is voorbereid. Een van de onderdelen: een parade. Het DAF Museum haalt daarvoor heel wat bijzondere auto's tevoorschijn, waaronder de DAF Willem-Alexander. Omroep Brabant ging kijken bij de voorbereidingen en alvast een stukje toeren. Dit is 'm: