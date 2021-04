Twee Gelderse kroegen openen terras niet uit solidariteit met de zorg • Demonstratie in Amsterdam

De Amerikaanse regering is zeer bezorgd over de coronasituatie in India, waar het aantal coronabesmettingen en -sterfgevallen de afgelopen weken sterk is toegenomen. De VS zal daarom op korte termijn hulp aanbieden aan het land, meldt het Witte Huis. Het is onduidelijk waar die hulp uit bestaat.

Het Indiase zorgstelsel kan de snelle toestroom van covidpatiënten nauwelijks bijbenen. Er is vooral een tekort aan zuurstof in de ziekenhuizen. De Indiase regering probeert met behulp van het leger voldoende medische apparatuur in de hardst getroffen regio's te krijgen. De schaarse zuurstoftanks moeten soms door gewapende bewakers naar ziekenhuizen worden gebracht.

Volgens de officiële cijfers zijn bijna 200.000 Indiërs overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Gisteren werden op één dag 2761 sterfgevallen gemeld.