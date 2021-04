Extra Nederlands geld voor coronabestrijding in India • Aantal coronapatiënten op de IC's neemt toe

De Utrechtse politie heeft afgelopen nacht meer dan 100 bekeuringen uitgeschreven voor bezoekers van een illegaal feest in Zeist. De politie had meerdere meldingen gekregen van mensen die groepjes personen gezien hadden in de omgeving van de Kampweg in de Utrechtse plaats. Daar bleek een feest aan de gang te zijn in een koelcel van een oud bedrijfspand.

"Aangezien er maar één uitgang was konden de feestvierders in alle rust hun boetes in ontvangst nemen", zegt de politie op Twitter. Er is niemand aangehouden. De aanwezige apparatuur is in beslag genomen.