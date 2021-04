Twee doden bij brand appartementencomplex Delden

Bij een brand in een appartementencomplex in Delden (Overijssel) zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om de bewoners van de woning waar de brand uitbrak. Een van hen werd nog ernstig gewond overgebracht naar een ziekenhuis, maar is daar overleden. Brandweermensen vonden het andere slachtoffer in de woning.

De brandweer heeft ongeveer veertig bewoners van het appartementencomplex in veiligheid gebracht. Dat gebeurde deels met hoogwerkers. Ze zijn opgevangen in een zorgcentrum. Een bewoner is na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht.

Traumaheli

Het appartementencomplex wordt voornamelijk bewoond door senioren. Volgens de brandweer zijn zo'n tien ambulances en een traumahelikopter opgeroepen, omdat de situatie "zich ernstig liet aanzien". Uiteindelijk zijn die niet ingezet.

In het gebouw is veel rook- en brandschade. De appartementen zijn onbewoonbaar. Bewoners worden voorlopig opgevangen in een naastgelegen verpleeghuis, een hotel of bij familie.