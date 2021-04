Zeker 27 doden bij brand in ziekenhuis Bagdad met veel coronapatiënten

Bij een brand in een ziekenhuis in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn 27 doden gevallen, meldt persbureau Reuters op basis van ziekenhuisbronnen. Ook zijn er tientallen gewonden. De cijfers zijn nog niet bevestigd door de autoriteiten.

Het gaat om het ziekenhuis Ibn Khatib, in het zuiden van de stad. De brand zou zijn ontstaan na een ontploffing van een zuurstoftank. In het ziekenhuis worden met name coronapatiënten behandeld. Een deel van hen is overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in de stad.

Het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien dat er veel chaos rond het ziekenhuis heerst.