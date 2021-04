Dodental van brand ziekenhuis Bagdad loopt op tot zeker 82

Het dodental bij de brand in een ziekenhuis in de Iraakse hoofdstad Bagdad is in een paar uur tijd opgelopen naar zeker 82, heeft het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Vanochtend werd er nog gesproken van 27 slachtoffers. Het aantal gewonden staat nu op 110.

Het gaat om het ziekenhuis Ibn Khatib in het zuiden van de stad. De brand ontstond op de intensive care door een ontploffing van een zuurstoftank. Daarna verspreidde het vuur snel in het gebouw.

Ook was er veel rook. Er ontstond paniek toen dikke rook de gangen instroomde. Sommigen sprongen uit ramen om die te ontvluchten.

In het ziekenhuis worden met name coronapatiënten behandeld. Honderden coronapatiënten lagen daar aan de beademing. Tientallen gewonden zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in de stad.

De brandweer had grote moeite om de brand te blussen. Het vuur is inmiddels onder controle.

Op beelden die circuleren op sociale media is te zien dat er veel chaos was in en rond het ziekenhuis: