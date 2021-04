Opnieuw onlusten in Jeruzalem tussen Israëlische politie en Palestijnen

Er zijn vanavond opnieuw rellen uitgebroken tussen de Israëlische politie en Palestijnen in de oude stad van Jeruzalem. Bij de rellen raakten zeker zes Palestijnen gewond. Tien Palestijnen werden door de Israëlische politie aangehouden. Ook drie Israëlische agenten raakten gewond.

Op andere plekken op de Westelijke Jordaanoever raakten Palestijnen eveneens slaags met de Israëlische politie. Zo'n honderd Palestijnen gooiden bij het Qalandiya-checkpoint bij Ramallah met stenen en molotovcocktails naar agenten. In Nablus raakten vijf Palestijnen gewond door traangas en rubberen kogels, die door de Israëlische politie werden afgevuurd.

TikTok

Sinds het begin van de ramadan op 13 april is het al onrustig in Jeruzalem. Palestijnen zijn kwaad dat er veel minder mensen mogen bidden op de Tempelberg. Vanwege de coronamaatregelen mogen dat er maar 10.000 zijn. De trappen rond de Damascuspoort zijn gesloten; normaliter is dat een belangrijke ontmoetingsplek voor Palestijnen tijdens de ramadan.

Donderdag roerden ook extreemrechtse Joodse demonstranten zich in Jeruzalem. Ze schreeuwden leuzen als "dood aan de Arabieren!" Aanleiding zou een filmpje op TikTok geweest zijn waarin te zien is hoe Palestijnen willekeurige Joden slaan en lastigvallen. Bij de rellen op donderdag vielen tientallen gewonden, voornamelijk aan Palestijnse zijde.

Ook protest in Gaza

Een dag later werd het ook onrustig in Gaza. Er werden tientallen raketten afgeschoten op Israël, het leger reageerde met enkele bombardementen in Gaza. De aanvallen werden opgeëist door de Al-Aqsa Martelarenbrigade en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), die in een verklaring verwezen naar de situatie in Jeruzalem.

Ook vandaag werden weer raketten en mortieren vanuit Gaza afgevuurd, en Israël reageerde met het bestoken van doelen van Hamas, de groepering die de macht heeft in Gaza. Langs de grens demonstreerden zo'n honderd Palestijnen. Israëlische troepen schoten flitsgranaten af om Palestijnen weg te houden bij het grenshek.

De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat Israël zich voorbereid "op elk scenario". Ook riep hij alle partijen op de rust te bewaren. Minister van Defensie Benny Gantz zei dat het leger "zal doen wat nodig is" mocht de situatie in Gaza escaleren.