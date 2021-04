Beachvolleyballers verrassen in Cancún, drie duo's in kwartfinales

Raïsa Schoon en Katja Stam sneuvelden in Mexico in de achtste finales, ze verloren van het Oostenrijkse koppel Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig.

Keizer/Meppelink won in de achtste finales van het Tsjechische duo Barbora Hermannoá en Marketa Slukova. In de kwartfinales treft het duo de Amerikaansen Kelly Claes en Sarah Sponcil.

Op het beachvolleybaltoernooi in Cancún hebben drie Nederlandse duo's zich geplaatst voor de kwartfinales. Sanne Keizer en Madelein Meppelink gingen door in het vrouwentoernooi. Bij de mannen wisten Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde en de verrassende Stefan Boermans en Yorick de Groot de laatste acht te bereiken.

Eerder wisten Schoon en Stam zich op het sterk bezette viersterrentoernooi nog wel knap te plaatsten voor de tweede ronde. Het Nederlandse koppel, als dertigste geplaatst, wist in Mexico beide groepswedstrijden te winnen. Voor de zussen Emi en Mexime van Driel viel het doek in de groepsfase.

Verrassing bij de mannen

In het mannetoernooi treffen Varenhorst en Van de Velde het als vierde geplaatste duo Alison Cerutti/Álvaro Morais Filho in de kwartfinales, terwijl Stefan Boermans en Yorick de Groot het mogen opnemen tegen de Italianen Enrico Rossi en Adrian Carambula.

Eerder verraste het Nederlandse duo vriend en vijand door in de poulefase het Russische duo Vjatsjeslav Krasilnikov/Oleg Stojanovskij, dat als tweede was geplaatst en in 2019 wereldkampioen werd, te verslaan. Boermans en De Groot zijn in Mexico als 31ste ingeschaald.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen sneuvelden in de groepsfase van het toernooi.