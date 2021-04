Beachvolleyballers verrassen in Cancún

Beachvolleybalsters Raïsa Schoon en Katja Stam hebben zich op het sterk bezette viersterrentoernooi in Cancún knap geplaatst voor de tweede ronde. Het Nederlandse koppel, als dertigste geplaatst, wist in Mexico beide groepswedstrijden te winnen en mag zich gaan opmaken voor een wedstrijd in de achtste finales.

In hun eerste duel moest het als derde geplaatste Australische koppel Taliqua Clancy/Mariafe Artacho Del Solar er in drie sets aan geloven (22-20, 16-21, 15-10).

In de tweede wedstrijd ging het een stuk moeizamer tegen de Amerikaansen Kelly Claes/Sarah Sponcil. De eerste set ging verloren, de tweede maar net gewonnen (25-23) en de derde set ging met 15-11 naar Schoon en Stam.

In de achtste finales treffen ze het Oostenrijkse koppel Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig.