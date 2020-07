Minder reclame op radio, tv en in de straat: Ster levert bijna 30 procent in

2020 zou voor reclameverkopers een topjaar worden, met grote evenementen zoals een Europees kampioenschap voetbal, Olympische Spelen en het Songfestival in eigen land. Maar de reclamebureaus zitten halverwege het jaar met dikke minnen in de boeken. Vanwege de coronacrisis hebben grote bedrijven gesneden in hun advertentiebudgetten en was er juist minder reclame op tv en op billboards te zien.

De Ster, de organisatie die voor de publieke omroep reclametijd verkoopt, heeft halverwege het jaar bijna 30 procent minder geld binnengehaald op radio en televisie dan in diezelfde periode een jaar geleden. Het gaat om een bedrag van 68,5 miljoen euro, tegenover 94,5 miljoen in 2019.

"Kijkers en luisteraars hebben dat gemerkt, want reclameblokken waren korter dan gewoonlijk of helemaal geschrapt", zegt Ster-directeur Frank Volmer. "De coronacrisis heeft veel impact gehad. Veel adverteerders hebben hun budgetten gekort of opgeschort."

Een EK voetbal is normaal gesproken een topevenement voor de Ster. Een sportzomer waarin Nederlandse sporters goed presteren kan 10 tot 15 miljoen euro aan extra reclamegeld opleveren. Dat zit er dit jaar dus niet in. Met online reclame wordt er wel meer verdiend, maar dat is nog een relatief klein onderdeel van de totale inkomsten.

Op straat

Ook op abri's in de straten waren de afgelopen weken veel minder boodschappen van bedrijven te zien. "We hebben een behoorlijke duikeling gemaakt", zegt Bart de Vries van buitenreclameverkoper JCDecaux. Exacte cijfers mag hij niet geven, maar adverteerders trokken zich massaal terug. "Dat is niet zo gek als je ziet hoeveel mensen gedwongen binnen hebben gezeten."

Om de lege ruimte op de abri's op te vullen werden er deals gesloten met goede doelen en kwamen er via opdrachten van overheden vooral coronavoorschriften op de borden te staan.

De Vries denkt dat buiten zijn voor mensen inmiddels belangrijker is geworden en dat abri's daardoor voor reclamemakers interessanter zijn. "Je ziet dat mensen meer buiten sporten. Ik heb nog nooit zoveel mensen op een racefiets gezien. Je ziet dat het buitengedrag verandert en dat mensen zeker niet minder buiten gaan zijn."

Reismarkt terughoudend

Ook online platformen zien hun omzet teruglopen. Twitter meldde gisteren een omzetdaling over het tweede kwartaal van 19 procent, maar het herstel is inmiddels ingezet.

Dat zien ze ook bij Ster. "Er trekken enkele markten aan", zegt Volmer. "E-commercebedrijven, financiële instellingen, telecom en hier en daar wat autofabrikanten gaan goed. Maar de reismarkt bijvoorbeeld blijft nog erg terughoudend."

De lagere inkomsten hebben niet meteen gevolgen voor de inkomsten van de publieke omroep. Maar op termijn zou het kunnen dat minister Slob het tekort op de omroepen gaat verhalen.