Titelprolongatie verder uit beeld na wederom duur puntenverlies Real Madrid

Real Madrid had dus een uitgelezen kans de druk wat op te voeren, maar de eerste helft tegen Real Betis was van een bedroevend niveau. Beide ploegen speelden slordig, grossierden in balverlies en spektakel voor de doelen bleef uit. Sergio Canales was namens de bezoekers met een schot dat een meter naast vloog nog het dichtst bij succes.

Namens de Madrilenen trof Rodrygo vlak na de rust van afstand de lat. Guido Rodríguez en Borja Iglesias stuitten aan de overkant op Thibaut Courtois. In het slotkwartier werd zelfs Eden Hazard, fit na de zoveelste blessure, nog van stal gehaald. Ook de Belg bleek niet over een toverstafje te beschikken.

Zo laat Real Madrid voor de tweede keer in drie wedstrijden dure punten liggen, na ook al een doelpuntloos gelijkspel tegen Getafe vorige week.