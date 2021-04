Armeniërs in Nederland: erkenning VS van Armeense genocide is 'pleister op de wonde'

Armeense Nederlanders reageren opgelucht op het erkennen van de Armeense genocide door de Amerikaanse president Biden. De gemeenschap hoopt dat de erkenning door de VS een stok achter de deur is voor de Nederlandse regering.

"De erkenning betekent heel veel voor ons. Mensen waren vandaag erg gespannen", zegt Inge Drost, woordvoerder van de Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON). "Veel mensen hadden hoop dat het zou gebeuren, maar men had ook bedenkingen. Het is al zo vaak misgelopen."

In een verklaring noemde president Biden de massamoord op Armeniërs door Ottomanen in de eerste helft van de 20e eeuw genocide. Dat deed hij op de dag dat Armeniërs wereldwijd de Armeense genocide herdenken.

Turkse reactie

Gisteren sprak Biden al telefonisch over zijn voornemen met de Turkse president Erdogan. Turkije verwerpt de erkenning door de VS volledig. "Woorden kunnen de geschiedenis niet veranderen of herschrijven", zegt minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken. "We hoeven van niemand wat te leren over ons eigen verleden."

De Turkse reactie is voor de Armeense gemeenschap geen verrassing. "Het komt er telkens op neer dat wij leugens vertellen, dat we het zelf verzonnen hebben of dat het onze eigen schuld is", vat Drost samen. "Die ontkenningspolitiek van Turkije is enerzijds geweldig succesvol geweest - want kijk waar we 106 jaar later nog mee bezig zijn. Anderzijds is de ontkenningspolitiek totaal failliet. Er is eigenlijk niemand meer die het gelooft."